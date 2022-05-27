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Путин и канцлер Австрии Нехаммер обсудили ситуацию на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин и канцлер Австрии Нехаммер обсудили ситуацию на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер по телефону обсудили ситуацию на Украине в контексте спецоперации по защите Донбасса. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля в пятницу, 27 мая.

— По просьбе федерального канцлера Австрии президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

В этом ключе Путин обозначил необходимость разминирования украинских портов.

Кроме того, глава государства указал «на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины» и обменялся с Нехаммером мнениями по вопросу продовольственной безопасности. Путин заявил, что обвинения России со стороны Запада в отказе поставлять сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки безосновательны, и отметил, что реальные причины проблем с продовольствием могли возникнуть в результате санкций США и Евросоюза.

Помимо этого, президент РФ подтвердил соблюдение Москвой контракта по поставкам природного газа в Австрию, говорится на сайте Кремля.

12 мая Нехаммер заявил, что правительство Австрии обеспечит подземное хранилище газа «Хайдах» с помощью других газовых поставщиков в том случае, если Газпром не будет заполнять его топливом.

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