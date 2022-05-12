Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что правительство страны обеспечит подземное хранилище газа «Хайдах» с помощью других газовых поставщиков в том случае, если «Газпром» не будет заполнять его топливом. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило издание Kronen Zeitung.

— Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам, — заявил он.

При этом австрийский лидер подчеркнул важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания в республике стратегического резерва газа. Однако Нехаммер уточнил, что сейчас Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков, цитирует сообщение ТАСС.

Также стало известно, что итальянская нефтегазовая группа Eni планирует оплатить российский газ в мае, даже если расчеты будут проводиться в рублях. Уточняется, что готовность Eni к рублевым оплатам отражает переговорные усилия Газпрома.

Помимо этого, в Варшаве заявили, что польское государство готово обходиться без газа, который поставляют из Германии по газопроводу «Ямал-Европа». Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва уточнила, что страна готова обойтись от данного реверса, а газохранилища полны на 85 процентов.