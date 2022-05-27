Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Новый железнодорожный терминал откроют в аэропорту Шереметьево

Лейла Алиева
Город
Новый железнодорожный терминал откроют в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В Международном аэропорту Шереметьево 31 мая пройдет открытие нового железнодорожного терминала в Северном терминальном комплексе (СТК) и будет запущено движение поездов «Аэроэкспресс» в СТК. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в пресс-службе аэропорта.

— Запуск прямого железнодорожного сообщения в Терминалы В и С Шереметьево из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок и будет способствовать повышению транспортной доступности крупнейшего авиахаба России, — говорится в сообщении.

Пассажиры, а также сотрудники аэропорта и авиакомпаний смогут напрямую доехать из центра Москвы до Терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.

До этого стало известно, что РЖД планируют в летний период запустить не менее 250 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на юг России. Это связано с временными ограничениями работы аэропортов на юге страны. В связи с этим основная нагрузка по перевозкам пассажиров на курорты Черноморского побережья и в Крым ложится на железную дорогу.

Аэропорт Шереметьево Аэроэкспресс Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте