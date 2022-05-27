Новый железнодорожный терминал откроют в аэропорту Шереметьево

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В Международном аэропорту Шереметьево 31 мая пройдет открытие нового железнодорожного терминала в Северном терминальном комплексе (СТК) и будет запущено движение поездов «Аэроэкспресс» в СТК. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в пресс-службе аэропорта.

— Запуск прямого железнодорожного сообщения в Терминалы В и С Шереметьево из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок и будет способствовать повышению транспортной доступности крупнейшего авиахаба России, — говорится в сообщении.

Пассажиры, а также сотрудники аэропорта и авиакомпаний смогут напрямую доехать из центра Москвы до Терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.

До этого стало известно, что РЖД планируют в летний период запустить не менее 250 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на юг России. Это связано с временными ограничениями работы аэропортов на юге страны. В связи с этим основная нагрузка по перевозкам пассажиров на курорты Черноморского побережья и в Крым ложится на железную дорогу.