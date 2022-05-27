Врач раскрыла причины неврозов и панических атак у здоровых людей

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Врач-невролог Ксения Овсянникова рассказала, что причиной неврозов, панических атак и тревожных состояний может быть дефицит определенных витаминов и минералов в организме.

— На первом месте — дефицит витамина D3. Есть люди, которые его по генетике плохо усваивают. На втором месте — магний. Без него нет синтеза энергии, а без энергии туго всем: и мозгу, и мышцам, и сердцу. Без магния — здравствуй, бессонница, невроз, метеочувствительность, — пояснила эксперт.

По словам Овсянниковой, следует контролировать уровень витаминов группы В, так как от них зависит работа нервной системы. Одним из признаков нехватки данного компонента может стать покалывание или онемение кончиков пальцев ног или рук.

Помимо этого, провоцировать появление возбужденного состояния, беспокойства может дефицит железа в организме. По мнению невролога, его нехватка приводит к ухудшению здоровья, в частности к развитию тканевой гипоксии.

Специалист объяснила, что нервная ткань становится достаточно уязвимой при недостатке железа. При этом железодефицитная анемия может провоцировать панические атаки, бессонницу, а также ночные кошмары.

Ксения Овсянникова в беседе с MedikForum порекомендовала следить за уровнем витаминов и минералов. Это поможет избавиться от проблем со здоровьем.

До этого эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова объяснила, какие продукты способны выводить полезные вещества из организма. В перечень неблагоприятных продуктов вошли кофе, энергетики, алкоголь.