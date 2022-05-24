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Эндокринолог предупредила о продуктах, которые выводят витамины и микроэлементы из организма

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог предупредила о продуктах, которые выводят витамины и микроэлементы из организма
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для полноценного функционирования организма человека необходимо множество витаминов и микроэлементов. При их недостатке люди принимают необходимые лекарственные препараты. Однако если это не помогает, следует обратить внимание на свой рацион. Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова предупреждает, что некоторые продукты способны выводить полезные вещества из организма.

— Энергетики так называемые. Они так же очень негативно воздействуют на работу ЖКТ, в особенности кишечника и поджелудочной железы. Тем самым так же препятствуют усвоению и ускоряют выведение витаминов и микроэлементов из нашего организма, — рассказал она.

Также опасность представляет и кофе, утверждает эндокринолог. Однако, если соблюдать меру, то беспокоится не о чем. Если выпивать умеренное количество кофе, негативного влияния он не окажет.

Алкоголь тоже способен выводить из организма витамины и микроэлементы. Даже в самых малых дозах он оказывает негативное влияние на организм, снижает процессы усвоения и вредит работе ЖКТ.

Однако исключение всех этих продуктов из рациона может и не помочь, если человек не ведет здоровый образ жизни. Филиппова предупреждает, что необходимо спать достаточное количество часов в день и сбалансировать свое питание, передает Пятый канал.

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