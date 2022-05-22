Эндокринолог раскрыла, как избавиться от жира на животе без спортзала

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Необязательно посещать спортзал, чтобы избавиться от жира на животе и обзавестись стройной талией. Об этом сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

— Вы можете бегать, плавать, отжиматься, приседать (если колени позволяют). Все, что хотите, ничего сложного в этом нет. Главное — 45 минут в день одним массивом, — рассказала она.

Павлова подчеркивает, что для таких базовых упражнений совсем не нужен абонемент в спортзал, все это можно делать самостоятельно. Ежедневные занятия физкультурой и правильное питание помогут избавиться от жира.

Тем людям, которые вынуждены работать за компьютером, следует вставать и немного ходить раз в час. Так, например, можно сделать несколько отжиманий от подоконника или стены. Также обязательно пить достаточно воды, передает слова эндокринолога ФАН.

До этого врач-диетолог и эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как правильно пить воду и худеть. Она отметила, что при снижении веса нужно соблюдать оптимальный водный режим: 30–40 миллилитров воды на килограмм массы тела. При этом рассчитывать необходимый объем нужно исходя из параметров идеального веса, а не текущего.