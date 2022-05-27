Фестиваль народов Республики Карелия «Мельница Сампо» пройдет на ВДНХ

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ 4 июня состоится фестиваль народов Республики Карелия «Мельница Сампо». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Жители и гости столицы смогут открыть для себя этот удивительный край и познакомиться с традициями его народов. Посетители мероприятия увидят своеобразие и колорит национального костюма, обрядов, продегустируют традиционные блюда, — говорится в сообщении.

Кроме того пройдут интерактивные мастер-классы: плетение из бересты, резьба по дереву, изготовление деревянных поделок, бисероплетение, рисование. Также на фестивале будет работать интерактивная площадка с играми и танцами Карелии.

Завершится мероприятие гала-концертом с участием фольклорных, вокальных, инструментальных и танцевальных коллективов.

Вход на фестиваль свободный, начало в 14:00.

До этого стало известно, что в столице пройдет общественно – патриотическая акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года» 22 июня в 17:00. К участию в мероприятии приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветеранский актив Москвы, учащиеся московских школ.