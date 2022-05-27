Общественно-патриотическая акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года» пройдет 22 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Общественно-патриотическая акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года» состоится в столице 22 июня в 17:00. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.

— К участию в мероприятии приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветеранский актив Москвы, учащиеся московских школ, кадетских корпусов, активисты поисковых объединений столицы.

В пресс-службе отметили, что акцию проводит Московский городской совет ветеранов при поддержке Министерства обороны РФ.

До этого стало известно, что около четырех тысяч человек посетили филиал Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») во время акции «Ночь музеев» 21 мая. Музей под открытым небом на Поклонной горе впервые участвовал в этой акции.

Акция «Ночь в музее» состоялась 21 мая. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что в честь события в Москве прошло более 230 мероприятий. Участников акции ждали концерты классической музыки, выставки, спектакли, лекции по истории и искусству.