Какие продукты подешевеют в России в начале летнего сезона

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Прогнозируемое падение цен ожидается на перечень продуктов, которые из-за ажиотажного спроса подорожали в несколько раз. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя новость о том, что в РФ оптовые цены на гречку упали на 13 процентов:

— По всем рыночным законам, когда спрос превышает предложение, цены на продукты растут. Вспомните, в начале марта среди населения был невероятный ажиотаж по закупке гречки. Теперь хранилища людей заполнились этим товаром, и никому сегодня гречка особо не нужна, что вызвало естественный ценовой спад.

По словам экономиста, вслед за гречкой вниз пойдут цены на сахар, соль и другие виды круп. Это является также следствием ажиотажных закупок среди населения, которые начались в период с февраля по март. В этот период, по словам Холода, ценник на указанный ассортимент продуктов достиг максимальных показателей.

При это экономист подчеркнул, что с началом летнего сезона можно будет наблюдать за падением цена на сезонные продукты:

— Продукты сезонного спроса будут дешеветь. Например, если черешня недели две назад стоила 1000–1200 рублей, то сегодня цены скатились до 700–800 рублей. Это же касается абрикосов, клубники и иных сезонных овощей и фруктов.

Эксперт отметил, что дороговизна на скороспелые плодовые культуры — это привычное явление. И ближе к концу июня, когда ассортимент пополнится новыми категориями, стоимость на все виды ягод и овощей упадут в разы, заключил собеседник «ВМ».