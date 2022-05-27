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Стоимость рыбной продукции на «Рыбной неделе в Москве» начинается от 130 рублей

Лейла Алиева
Город
Стоимость рыбной продукции на «Рыбной неделе в Москве» начинается от 130 рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Цены на рыбную продукцию на «Рыбной неделе в Москве» начинаются от 130 рублей. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

— На Манежной площади работает рыбный рынок и небольшой ресторан. Также по всей Москве у нас 23 площадки, где можно найти рыбную продукцию со всей России. Ассортимент очень большой — более 20 видов промысловых рыб. Есть и охлажденная, и консервированная рыба. Цена также на любой вкус: самый дешевый карась у нас начинается от 130 рублей, — рассказал Немерюк.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил необходимость увеличивать потребление рыбы и морепродуктов в России. Так, особенности технологии заморозки позволяют доставить в Москву свежую рыбу без потери качества, пишет агентство городских новостей «Москва».

Гастрономический монофестиваль «Рыбная неделя в Москве» стартовал с 27 мая и будет идти 10 дней. Отмечается, что различные виды охлажденной рыбы: белый и постный судак, карп, толстолобик, щука будут доставлены производителями из Астрахани, а с Дальнего Востока прибудут гребешки, тающий во рту краб и ароматные креветки.

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