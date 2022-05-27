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Россия может запретить экспорт риса с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Информация об этом появилась официальном на сайте правовой информации РФ.

— Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой, — отмечается в документе.

Примечательно, что временный запрет не будет распространяться на рис, экспортируемый в государства-члены ЕАЭС, отправляемый в другие страны для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Кроме того, запрет не будет действовать на крупу, вывозимую в целях обеспечения воинских формирований РФ в Абхазии, Южной Осетии, а также ДНР и ЛНР, отмечается на сайте правовой информации.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страна остается мировым лидером по экспорту пшеницы. Глава государства добавил, что совсем недавно РФ закупала пшеницу, а теперь продает ее.

По словам президента, российское государство занимает лидирующую позицию на внешнем рынке, несмотря на большие объемы производства пшеницы в Соединенных Штатах и Великобритании