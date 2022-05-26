Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Путин заявил, что Россия остается лидером по экспорту пшеницы

Араз Салехов
Общество
Путин заявил, что Россия остается лидером по экспорту пшеницы
Фото: Администрация президента РФ

Россия остается мировым лидером по экспорту пшеницы. Об этом в четверг, 26 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером пшеницы в мире — номер один, — отметил он.

При этом глава государства добавил, что совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает ее. По словам президента, российское государство занимает лидирующую позицию на внешнем рынке, несмотря на большие объемы производства пшеницы в Соединенных Штатах и Великобритании, сообщает РИА Новости.

Также российский лидер уточнил, что Россия будет заниматься не только процессом импортозамещения. Так, в стране планируется развивать промышленность и технологии.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что для решения проблемы с поставками зерна на мировом рынке необходимо отменить антироссийские санкции. По его словам, данную проблему необходимо решать, применяя комплексный подход.

Экспорт Владимир Путин пшеница
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте