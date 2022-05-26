Путин заявил, что Россия остается лидером по экспорту пшеницы

Фото: Администрация президента РФ

Россия остается мировым лидером по экспорту пшеницы. Об этом в четверг, 26 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером пшеницы в мире — номер один, — отметил он.

При этом глава государства добавил, что совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает ее. По словам президента, российское государство занимает лидирующую позицию на внешнем рынке, несмотря на большие объемы производства пшеницы в Соединенных Штатах и Великобритании, сообщает РИА Новости.

Также российский лидер уточнил, что Россия будет заниматься не только процессом импортозамещения. Так, в стране планируется развивать промышленность и технологии.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что для решения проблемы с поставками зерна на мировом рынке необходимо отменить антироссийские санкции. По его словам, данную проблему необходимо решать, применяя комплексный подход.