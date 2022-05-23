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МИД РФ призвал отменить санкции для решения проблемы с украинским зерном

Полина Долганова
В мире
МИД РФ призвал отменить санкции для решения проблемы с украинским зерном
Фото: Pexels

Антироссийские санкции необходимо отменить, чтобы решить проблему с поставками зерна на мировые рынки. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

— Когда нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, — это не так. Есть вопросы, связанные с оплатой этих поставок, есть вопросы, связанные со страховками, с доступом российских судов в европейские и другие порты, а европейских судов — в наши порты, — цитирует замминистра РИА Новости.

Он отметил, что данную проблему необходимо решать, применяя комплексный подход.

Накануне министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада в отношении Российской Федерации парализовали экономику и ударили по бедным государствам, спровоцировав продовольственный кризис. По его словам, в Мали можно наблюдать дефицит пшеницы на рынке, так как стране теперь не у кого ее закупить. Диоп добавил, что санкционные меры не решают проблем, а лишь усугубляют ситуацию. Он также отметил, что от продовольственного кризиса может пострадать большее количество людей, нежели от актов терроризма.

Санкции МИД РФ пшеница
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