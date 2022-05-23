Глава МИД Мали рассказал о последствиях западных антироссийских санкций

Фото: Пресс-служба Совфеда

Санкции Запада против России парализовали экономику и ударили по бедным государствам, спровоцировав продовольственный кризис. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.

По его словам, в Мали можно наблюдать дефицит пшеницы на рынке, так как стране теперь не у кого ее закупить.

Диоп добавил, что санкционные меры не решают проблем, а лишь усугубляют ситуацию.

— Мы видим готовность России помочь Мали справиться с этой ситуацией и ценим эти усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам. Вне зависимости от воли Мали западные санкции в целом влияют на всех, — уточнил министр.

Он также отметил, что от продовольственного кризиса может пострадать большее количество людей, нежели от актов терроризма.

Диоп подытожил, что кризис фактически «приговорил людей к смертной казни», так как лишил их продуктов питания, передает РИА Новости.

21 мая венгерский премьер Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Венгрия не согласна с ограничительными мерами, которые Евросоюз вводит в отношении России, так как их последствия сравнимы с ударом ядерной бомбы.

19 мая заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что лишь ЕС пострадает от собственных санкций на зерно и удобрения из России.