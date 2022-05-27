Украинского офицера арестовали за жалобы на командование

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На Украине арестовали командира роты ВСУ Сергея Лапко, который ранее в интервью The Washington Post пожаловался на тяжелое положение украинской армии. Об этом сообщило американское издание.

— Наше командование не берет на себя никакой ответственности. Они ставят себе в заслугу только наши достижения. Они не оказывают нам никакой поддержки, — пожаловался военный, который являлся командиром 5-го отдельного стрелкового батальона.

По словам Лапко, украинские военные испытывают проблемы с оружием, боеприпасами, а также снабжением провизией. Были дни, когда бойцы ограничивались одной картофелиной в день. Перебои, в том числе были и водой, отметил он.

Командира роты также рассказал, что из-за задержек с эвакуацией раненых солдат многие из них умирали.

Спустя несколько часов после интервью военного его задержали сотрудники службы военной безопасности Украины. Его отстранили от командования. В настоящее время он содержится на базе в Лисичанске, пишет Lenta.ru.

27 мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что инструкторы из Соединенных Штатов обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.