Нехаммер заявил Путину о возможной потере Газпромом газохранилища в Хайдахе

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Газпром будет лишен газового хранилища в Хайдахе в том случае, если российский поставщик не будет заполнять резервуар ресурсом.

— Вопрос газа был затронут им (Путиным — прим. «ВМ»), что все поставки (в Австрию — прим. «ВМ») в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения, — отметил канцлер.

Он также подчеркнул, что телефонный разговор с Путиным проводился в том числе для обозначения позиции Австрии в конфликте на Украине и обсуждения шагов в направлении мира в стране. Беседа получилась интенсивной и содержательной, передает ТАСС.

Путин и Нехаммер провели телефонный разговор 27 мая. Президент России дал оценку ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и проинформировал канцлера о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.