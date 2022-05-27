Минобороны: В Нигерии работает как минимум четыре биолаборатории США

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В Нигерии — стране, откуда распространилась обезьянья оспа, — работает как минимум четыре биолаборатории Соединенных Штатов. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в пятницу, 27 мая.

— По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру. В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории, — заявил Кириллов.

Он напомнил, что в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года отрабатывался сценарий противодействия вспышке вируса оспы обезьян. Это совпадение, по словам начальника войск биозащиты, требует разбирательства специалистов.

Кириллов призвал ВОЗ расследовать деятельность финансируемых США биолабораторий в Нигерии и проинформировать мировое сообщество о его результатах. Более того, он подчеркнул, что с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США, а также Центра исследования вакцин не раз обнаруживались ампулы с вирусом, при этом работа в учреждениях велась незаконно.

Генерал предупредил о вероятности попадания ампул с натуральной оспой в руки террористов, передает РИА Новости.

До этого Кириллов заявил, что инструкторы из Соединенных Штатов обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.