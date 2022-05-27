Эндокринолог назвала способ предотвратить растягивание желудка

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Существует простой способ избежать перееданий и предотвратить растягивание желудка. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она назвала растянутый желудок бичом современного общества, так как люди из-за высокого уровня стресса используют еду как самое простое средство получения положительных эмоций. По словам врача, объем пустого желудка человека обычно составляет 0,5 литра, а после употребления пищи — одни литр. А у пациентов с высокой степенью ожирения объем органа может превышать четыре литра, отметила Павлова.

Она напомнила о важности тщательного и медленного пережевывания пищи. В этом случае человек быстро насытится, и избежит переедания.

— Рекомендую резко снизить скорость, с которой вы едите. В таком случае у вас будут срабатывать биохимические сигналы утоления голода. Они возникают от поступления в кровь нутриентов — углеводов, жиров и аминокислот, — написала специалист в личном Telegram-канале.

Кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИЛ хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В. А. Алмазова Александр Неймарк рассказал, почему проблема ожирения стала столь распространенной среди современных людей.