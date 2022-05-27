Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Задержанным в ДНР наемникам из Британии и Марокко может грозить смертная казнь

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Задержанным в ДНР наемникам из Британии и Марокко может грозить смертная казнь
Фото: Минобороны РФ

Генпрокуратура Донецкой народной республики завершила расследование уголовного дела иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Обвиняемым может грозить смертная казнь, сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генеральной прокуратуры ДНР Виктор Гаврилов в пятницу, 27 мая.

— Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики завершено расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 34-й «совершение преступлений группой лиц», статьи 323 «насильственный захват власти или насильственного удержания власти», статьи 440 УК ДНР «наемничество», — уточнил Гаврилов.

По его словам, британцы Шон Пиллар и Эндрю Хилл, а также марокканец Саадун Брагим подтвердили свою вину. Уголовное дело уже сформировано и направлено в республиканский суд для рассмотрения по существу. С учетом военного времени обвиняемым грозит смертная казнь, передает РИА Новости.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.

Смертная казнь ДНР Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте