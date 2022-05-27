Задержанным в ДНР наемникам из Британии и Марокко может грозить смертная казнь

Фото: Минобороны РФ

Генпрокуратура Донецкой народной республики завершила расследование уголовного дела иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Обвиняемым может грозить смертная казнь, сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генеральной прокуратуры ДНР Виктор Гаврилов в пятницу, 27 мая.

— Генеральной прокуратурой Донецкой народной республики завершено расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 34-й «совершение преступлений группой лиц», статьи 323 «насильственный захват власти или насильственного удержания власти», статьи 440 УК ДНР «наемничество», — уточнил Гаврилов.

По его словам, британцы Шон Пиллар и Эндрю Хилл, а также марокканец Саадун Брагим подтвердили свою вину. Уголовное дело уже сформировано и направлено в республиканский суд для рассмотрения по существу. С учетом военного времени обвиняемым грозит смертная казнь, передает РИА Новости.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками.