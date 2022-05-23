Пушилин объявил о подготовке трибунала над пленными украинцами и наемниками

Фото: Администрация президента РФ

Власти Донецкой народной республики (ДНР) готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен на «Азовстали» украинскими солдатами и иностранными наемниками. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил глава республики Денис Пушилин.

— Тут все абсолютно очевидно: они (пленные — прим. «ВМ») сейчас содержатся на территории ДНР, в дальнейшем планируется проведение международного трибунала, сейчас подготавливаются соответствующие документы, прописывается устав трибунала, — заявил он.

По слова Пушилина, также могут проходить промежуточные суды на манер тех, какие проводились в годы Великой Отечественной войны. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко согласился с тем, что подобный трибунал над пленными украинскими солдатами может быть необходим, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что украинские националисты из батальона «Азов», отступая из Мариуполя к заводу «Азовсталь», уничтожали по дороге жилые дома вместе с жильцами внутри.

20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских боевиков. Так, в общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.