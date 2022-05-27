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Украинская православная церковь объявила о своей полной независимости

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В мире
Украинская православная церковь объявила о своей полной независимости
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей полной самостоятельности и независимости. Об этом говорится в постановлении Собора УПЦ в пятницу, 27 мая.

— Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви, — отмечается в документе.

Кроме того, Собор УПЦ не согласился с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно проведения спецоперации на Украине и призвал Москву и Киев продолжать переговоры.

Помимо этого, УПЦ предложила раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) возобновить диалог, для чего ПЦУ требуется «прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ», передает ТАСС.

До этого диакон, член синодальной богослужебной комиссии РПЦ Владимир Василик заявил, что принятие Верховной радой закона о национализации имущества Русской православной церкви (РПЦ) — это серьезная угроза для Киево-Печерской и Почаевской лавры.

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