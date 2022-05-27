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Пожар произошел в общежитии на северо-западе Москвы

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Происшествия
Пожар произошел в общежитии на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Тушинская улица, 24с4 Карта всех событий

На северо-западе столицы произошел пожар в одном из общежитий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в пятницу, 27 мая.

По его словам, на втором этажа здания в одной из комнат произошло открытое возгорание, общая площадь которого составила 30 квадратных метров. Около 100 человек были эвакуированы.

В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано спасательными службами столицы.

Еще одно возгорание произошло в одноэтажном здании на Котляковской улице. По информации источника «ВМ», внутри объекта находились газовые баллоны.

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