Пожар произошел в общежитии на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Тушинская улица, 24с4 Карта всех событий

На северо-западе столицы произошел пожар в одном из общежитий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города в пятницу, 27 мая.

По его словам, на втором этажа здания в одной из комнат произошло открытое возгорание, общая площадь которого составила 30 квадратных метров. Около 100 человек были эвакуированы.

В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано спасательными службами столицы.

Еще одно возгорание произошло в одноэтажном здании на Котляковской улице. По информации источника «ВМ», внутри объекта находились газовые баллоны.