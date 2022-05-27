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Янукович: Украину могут вынудить пойти на слияние с Польшей

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Янукович: Украину могут вынудить пойти на слияние с Польшей
Фото: Youtube / BBC News

Украину могут вынудить пойти на слияние с Польшей, так как Киев вскоре не сможет защищать свой суверенитет, заявил бывший президент республики Виктор Янукович в пятницу, 27 мая.

— Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникает угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан, — пояснил Янукович.

По его мнению, Варшава помнит не только 1939 год, но и 1923-й, когда послы стран Антанты «включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой», передает РИА Новости.

До этого обозреватель портала The Cradle Пепе Эскобар заявил, что новые соглашения между Киевом и Варшавой могут означать «мягкую аннексию» Польшей территорий Западной Украины.

По его мнению, Варшава планирует извлечь большую выгоду из конфликта в соседней стране и усилить свое влияние на западе Украины в военно-политическом, экономическом и культурном плане.

Украина Виктор Янукович Польша
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