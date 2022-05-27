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Заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов скончался на 85-м году жизни

Лейла Алиева
Общество
Заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов скончался на 85-м году жизни
Фото: Федерация хоккея России

Ушел из жизни заслуженный тренер СССР, мастер спорта Юрий Морозов на 85-м году жизни. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили на сайте Федерации хоккея России.

—Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича, — говорится в сообщении.

Морозов выступал за «Химик» в 1956-1973 годах, а после того как завершил карьеру игрока стал тренером. Он возглавлял родной клуб (1975-1982), горьковское «Торпедо» (1983-1985) и молодежную сборную страны, которая под его руководством трижды выигрывала чемпионаты мира (1974, 1975, 1980).

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