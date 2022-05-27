РПЦ не получала обращений от Украинской церкви

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Русская православная церковь (РПЦ) не получала обращений от канонической церкви Украины, поэтому в ситуации с УПЦ не может детально комментировать ее решения. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в пятницу, 27 мая.

— Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития, — заявил Легойда.

По его словам, УПЦ на данный момент подвергается давлению как со стороны Киева, так и со стороны раскольников, националистов и СМИ Украины. В этом ключе Легойда назвал безответственным потенциальное комментирование решений УПЦ со стороны РПЦ, передает РИА Новости.

Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости 27 мая. Помимо этого, Собор УПЦ не согласился с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно проведения спецоперации на Украине и призвал Москву и Киев продолжать переговоры.