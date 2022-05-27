Подведены итоги конкурса «Педагоги года Москвы — 2022»

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Подведены итоги главного педагогического конкурса столицы «Педагоги года Москвы — 2022». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в этом году заявки на участие подали около 1800 человек.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в Московском городском педагогическом университете.

Так, в самой главной номинации — «Учитель года Москвы» состязались 363 педагога. Победу одержал учитель ОБЖ из школы имени маршала В. И. Чуйкова Геннадий Старунов с проектом «Народный учебник по ОБЖ». Он будет представлять столицу на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2022» в Тюмени.

Кроме того, «Воспитателем года Москвы» стала воспитательница детского сада школы № 1347 Анна Гайдукова. Она рассказала об использовании русской народной игры «волчок» в игропрактике с дошкольниками. Теперь ей предстоит принять участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» в Ярославле.

Лидером номинации «Педагог-психолог года Москвы» стала педагог-психолог школы № 305 Ольга Антонова. Она продемонстрировала жюри технику метафорических ассоциативных карт. Ольга Антонова представит Москву на Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог года России».

Победу в номинации «Дефектолог года Москвы» одержала учитель-логопед технологического колледжа № 21 Анастасия Ахметшина, которая отправится на Всероссийский конкурс «Учитель-дефектолог года России», передает официальный сайт мэра города.

До этого стало известно, что победителями и призерами Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ стали 247 школьников.