Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Подведены итоги конкурса «Педагоги года Москвы — 2022»

Лейла Алиева
Город
Подведены итоги конкурса «Педагоги года Москвы — 2022»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Подведены итоги главного педагогического конкурса столицы «Педагоги года Москвы — 2022». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в этом году заявки на участие подали около 1800 человек.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в Московском городском педагогическом университете.

Так, в самой главной номинации — «Учитель года Москвы» состязались 363 педагога. Победу одержал учитель ОБЖ из школы имени маршала В. И. Чуйкова Геннадий Старунов с проектом «Народный учебник по ОБЖ». Он будет представлять столицу на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2022» в Тюмени.

Кроме того, «Воспитателем года Москвы» стала воспитательница детского сада школы № 1347 Анна Гайдукова. Она рассказала об использовании русской народной игры «волчок» в игропрактике с дошкольниками. Теперь ей предстоит принять участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» в Ярославле.

Лидером номинации «Педагог-психолог года Москвы» стала педагог-психолог школы № 305 Ольга Антонова. Она продемонстрировала жюри технику метафорических ассоциативных карт. Ольга Антонова представит Москву на Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог года России».

Победу в номинации «Дефектолог года Москвы» одержала учитель-логопед технологического колледжа № 21 Анастасия Ахметшина, которая отправится на Всероссийский конкурс «Учитель-дефектолог года России», передает официальный сайт мэра города.

До этого стало известно, что победителями и призерами Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ стали 247 школьников.

Конкурсы Учителя Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте