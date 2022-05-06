Почти 250 школьников стали победителями и призерами конкурса исследовательских работ в Москве

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Победителями и призерами Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ стали 247 школьников. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— Соревнование прошло по двум трекам. Всего в Московском городском конкурсе приняли участие более тысячи москвичей. Первый трек, городской, проводился по социогуманитарным направлениям, — говорится в сообщении.

Список тем состоял из экономики, финансов, маркетинга, логистики, предпринимательства и других. Жюри оценивало более 140 проектов, награды в виде электронных дипломов получили 93 школьника, передает агентство городских новостей «Москва».

6 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с завоеванием 248 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Отмечается, что лучшей в знаниях по искусству среди представителей девятых классов стала Алиса Сходцева из школы № 1506. Среди десятых классов — Глеб Семенов из школы № 548 «Царицыно».

28 апреля в цифровой школе прошла форсайт-сессия «Москва-2050. Направление IT». Участниками стали 50 учащихся, которые показали высокие результаты на городских научно-практических конференциях, а также конкурсах и олимпиадах технической направленности.