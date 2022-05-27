Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Собянин поздравил победителей конкурса «Педагоги года Москвы»

Егор Провоторов
Город
Собянин поздравил победителей конкурса «Педагоги года Москвы»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Педагоги года Москвы». Соответствующая публикация появилась на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 27 мая.

Руководитель столичного региона напомнил, что в 2022 году конкурс проходил по новым правилам — участники соревновались не только командами, но и в индивидуальном формате в разных номинациях. По словам Собянина, заявки на участие подали порядка 1800 учителей, педагогов-дебютантов, воспитателей, школьных психологов и дефектологов.

— Поздравляю всех участников конкурса! Спасибо за творческий подход к своей работе, за стремление расти и развиваться в профессии, — написал мэр Москвы на своей официальной странице во ВКонтакте.

В самой главной номинации — «Учитель года Москвы» — состязались 363 педагога. Победу одержал учитель ОБЖ из школы имени маршала В. И. Чуйкова Геннадий Старунов с проектом «Народный учебник по ОБЖ». Он будет представлять столицу на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2022» в Тюмени.

Конкурсы Учителя Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте