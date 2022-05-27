Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Педагоги года Москвы». Соответствующая публикация появилась на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 27 мая.

Руководитель столичного региона напомнил, что в 2022 году конкурс проходил по новым правилам — участники соревновались не только командами, но и в индивидуальном формате в разных номинациях. По словам Собянина, заявки на участие подали порядка 1800 учителей, педагогов-дебютантов, воспитателей, школьных психологов и дефектологов.

— Поздравляю всех участников конкурса! Спасибо за творческий подход к своей работе, за стремление расти и развиваться в профессии, — написал мэр Москвы на своей официальной странице во ВКонтакте.

В самой главной номинации — «Учитель года Москвы» — состязались 363 педагога. Победу одержал учитель ОБЖ из школы имени маршала В. И. Чуйкова Геннадий Старунов с проектом «Народный учебник по ОБЖ». Он будет представлять столицу на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2022» в Тюмени.