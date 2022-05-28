Порошенко попытался пересечь польско-украинскую границу

Фото: twitter/poroshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко совершил попытку выехать с территории государства в Польшу, сообщает в минувшую пятницу, 27 мая, украинская пограничная служба.

По информации Telegram-канала ведомства, бывший украинский лидер в настоящее время находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Пограничники подчеркнули, что Порошенко пытался покинуть Украину на личном автомобиле марки Range Rover.

При этом ранее Петр Порошенко написал на своей странице в одной из социальных сетей, что находится во Львове, куда из-за границы доставляют бронежилеты, дроны, пикапы и прочее военное оборудование, которое затем политик помогает доставить военнослужащим украинской армии.

При этом по информации украинских журналистов, данные о выезде бывшего президента из страны опубликовал неофициальный канал службы в Telegram. Одновременно с этим в социальных сетях стали появляться фотографии якобы пересечения Порошенко, пишет РИА Новости.

Накануне оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что Порошенко незаконным образом приватизировал трубопровод «Самара — Западное направление» и торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками (ЛДНР).