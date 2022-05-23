Медведчук рассказал, что занимался вопросом нефтепровода по просьбе Порошенко

Фото: Администрация президента РФ

Оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что экс-глава Украины Петр Порошенко незаконным образом приватизировал трубопровод «Самара — Западное направление» и торговлю углем с Донецкой и Луганской народной республиками (ЛДНР). Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в службе безопасности Украины (СБУ).

— Описывая сущность схемы (приватизации нефтепровода — прим. «ВМ»), Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях, — говорится в сообщении.

При этом экс-депутат добавил, что в схему была задействована вся верхушка украинского государственного аппарата, «начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», цитирует сообщение РИА Новости.

В пятницу, 22 апреля, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что Медведчук дал показания СБУ о своей работе и карьере. По его словам, бывший политик рассказал сотрудникам украинской службы безопасности о своем финансовом положении и раскрыл подробности своей деятельности.

Напомним, что 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.