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Секретарь Совбеза Украины рассказал о многочисленных допросах Медведчука

Полина Долганова

В мире
Секретарь Совбеза Украины рассказал о многочисленных допросах Медведчука
Фото: Пресс-служба Госдумы

Украинский политик Виктор Медведчук дал показания СБУ о своей работе и карьере. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, Медведчук рассказал СБУ о своем финансовом положении и раскрыл подробности своей деятельности.

— Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было, — цитирует секретаря ТАСС.

18 марта на Украине по обвинению в госизмене и других преступлениях задержали политика Виктора Медведчука. Накануне действующий глава украинского государства Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных. О том, кто такой Виктор Медведчук, — в материале «Вечерней Москвы».

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. Он заявил, что политик был арестован СБУ, украинский лидер также опубликовал соответствующую фотографию.

16 апреля Оксана Марченко, жена Медведчука, также обратилась к президенту России с просьбой об организации обмена ее супруга. Марченко добавила, что не верит в справедливое разбирательство в деле мужа. По ее словам, украинский политик дал согласие на обмен, если власти Украины и России смогут договориться.

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