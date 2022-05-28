Американская пресса пишет, что республиканцы намерены объявить импичмент Байдену

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Стремительно набирающие популярность из-за ухудшающейся экономической ситуации в Соединенных Штатах республиканцы, могут объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену, считает обозреватель издания The Spectator Фредди Грэй.

— Республиканская партия увидела, что их оппоненты — демократы использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить, — подчеркнул журналист.

По информации издания, Республиканская партия может победить на выборах в палату представителей осенью текущего года из-за высокой инфляции, рекордных цен на газ и непопулярных решений действующей американской администрации. Это значит, что у политических оппонентов Байдена будет возможность запустить процедуру импичмента.

По мнению Грэя, 70 процентов избирателей, выступающих в поддержку республиканцев, считают необходимым отстранить от власти действующего главу Белого дома, пишет РИА Новости.

Более того, обозреватель считает, что с большой долей вероятности республиканцев поддержит значительное число демократов, которые устали от плохого лидера своей партии.

Накануне из-за поведения президента США Джо Байдена премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию. Местные журналисты посчитали, что американский лидер игнорировал главу японского правительства.