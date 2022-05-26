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СМИ: Байден поставил премьера Японии Кисиду в неловкую ситуацию

Юлия Курганова
В мире
СМИ: Байден поставил премьера Японии Кисиду в неловкую ситуацию
Фото: flickr/whitehouse

Из-за поведения президента США Джо Байдена премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию. Об этом сообщила в среду, 25 мая, китайская газета Global Times.

Издание опубликовало фото с саммита по безопасности QUAD в Токио, на котором американский глава страны общается с премьерами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но при этом игнорирует Кисиду, стоящего в стороне.

— Посмотрите, как Штаты относятся к Кисиде. Чем больше они будут стремиться влезть в возглавляемые Вашингтоном маленькие клики, тем больше опозорятся, — сказано в подписи к снимку, передает РИА Новости.

Лидеры Японии, Соединенных Штатов, Индии и Австралии — стран, которые входят в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), — провели в Токио второй личный саммит. Объединение начало работу в марте 2021 года в режиме онлайн, потом прошла встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте 2022 года последовал еще один онлайн-саммит.

23 мая журналистка Sky News Australia Рита Панахи высмеяла видео, на котором запечатлен приезд президента США Джо Байдена в Южную Корею, где американский лидер выглядит «растерянным». На видео можно наблюдать, как «растерянный» американский президент в маске спускается по трапу самолета, затем снимает средство индивидуальной защиты и начинает общаться с представителями Южной Кореи.

Япония Джо Байден международный саммит
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