Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Австралийская журналистка высмеяла Байдена во время его визита в Южную Корею

Полина Долганова
В мире
Австралийская журналистка высмеяла Байдена во время его визита в Южную Корею
Фото: whitehouse

Журналистка Sky News Australia Рита Панахи высмеяла видео, на котором запечатлен приезд американского президента Джо Байдена в Южную Корею, где американский лидер выглядит «растерянным».

— Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали, — заявила Панахи, комментируя кадры.

На видео можно наблюдать, как «растерянный» американский президент в маске спускается по трапу самолета, затем снимает средство индивидуальной защиты и начинает общаться с представителями Южной Кореи.

— Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, поподробнее, — прокомментировала видео журналистка австралийского издания, чьи слова цитирует РИА Новости.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог выговорить название своей страны, на посту руководителя которой он находится. Видео неловкого момента появилось в Сети в среду, 18 мая.

22 апреля президент Байден в очередной раз протянул руку для рукопожатия в никуда. Инцидент произошел во время выступления американского лидера в Сиэтле. Когда он закончил речь о реформах и попрощался со зрителями, то обернулся назад, чтобы пожать руку. Правда, позади президента США никого не оказалось.

Южная Корея Австралия Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте