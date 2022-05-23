Австралийская журналистка высмеяла Байдена во время его визита в Южную Корею

Фото: whitehouse

Журналистка Sky News Australia Рита Панахи высмеяла видео, на котором запечатлен приезд американского президента Джо Байдена в Южную Корею, где американский лидер выглядит «растерянным».

— Давайте сверимся с лидером свободного мира, который только прибыл в Южную Корею. И он действует так же ясно и рационально, как вы и ожидали, — заявила Панахи, комментируя кадры.

На видео можно наблюдать, как «растерянный» американский президент в маске спускается по трапу самолета, затем снимает средство индивидуальной защиты и начинает общаться с представителями Южной Кореи.

— Я не ученый, но очень люблю научные обоснования. Объясните мне, пожалуйста, поподробнее, — прокомментировала видео журналистка австралийского издания, чьи слова цитирует РИА Новости.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог выговорить название своей страны, на посту руководителя которой он находится. Видео неловкого момента появилось в Сети в среду, 18 мая.

22 апреля президент Байден в очередной раз протянул руку для рукопожатия в никуда. Инцидент произошел во время выступления американского лидера в Сиэтле. Когда он закончил речь о реформах и попрощался со зрителями, то обернулся назад, чтобы пожать руку. Правда, позади президента США никого не оказалось.