WP: В Белом доме опасаются эскалации конфликта на Украине из-за поставок РСЗО

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Некоторые официальные лица в американской администрации выразили беспокойство тем, что предоставление Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО) наибольшей дальности действия может привести к масштабной эскалации.

По их мнению, так вооруженные силы Украины получат возможность наносить удары по территории России, об этом в пятницу, 27 мая, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в американском истеблишменте.

По информации журналистов, такие опасения представители Государственного департамента США высказали на закрытом заседании американского конгресса ранее на текущей неделе. Как пишет ТАСС, дипломаты Соединенных Штатов отметили, что эта тема, с большой долей вероятности, будет обсуждаться с украинскими властями.

Накануне американский телеканал CNN сообщил, что Вашингтон может на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них в том числе и РСЗО.

Власти Украины часто заявляют о том, что в боях на востоке страны им больше всего требуются РСЗО, однако западные страны пока не предоставляют Киеву подобного вооружения