Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

WP: В Белом доме опасаются эскалации конфликта на Украине из-за поставок РСЗО

Егор Провоторов
В мире
WP: В Белом доме опасаются эскалации конфликта на Украине из-за поставок РСЗО
Фото: whitehouse

Некоторые официальные лица в американской администрации выразили беспокойство тем, что предоставление Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО) наибольшей дальности действия может привести к масштабной эскалации.

По их мнению, так вооруженные силы Украины получат возможность наносить удары по территории России, об этом в пятницу, 27 мая, пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники в американском истеблишменте.

По информации журналистов, такие опасения представители Государственного департамента США высказали на закрытом заседании американского конгресса ранее на текущей неделе. Как пишет ТАСС, дипломаты Соединенных Штатов отметили, что эта тема, с большой долей вероятности, будет обсуждаться с украинскими властями.

Накануне американский телеканал CNN сообщил, что Вашингтон может на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них в том числе и РСЗО.

Власти Украины часто заявляют о том, что в боях на востоке страны им больше всего требуются РСЗО, однако западные страны пока не предоставляют Киеву подобного вооружения

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте