Ясновидящая Кажетта назвала явные признаки сглаза и порчи на человеке

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Если привычный уклад жизни внезапно рушится, хорошее самочувствие сменяется чередой болезней, а отличное настроение уступает место апатии и раздражительности, не исключено, что свое действие оказывают порча и сглаз. Как определить, что черная полоса — это результат чьих-то злых мыслей и можно ли самостоятельно распознать признаки, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

По словам ясновидящей, человека, который задумался о том, есть ли на нем порча или сглаз, должно насторожить система или ее отсутствие:

— Если вы делаете все, как всегда, и ожидаете определенных результатов, но почему-то ваша система нарушилась и никак не восстанавливается. Например, вы ходите на работу, как и раньше, выполняете свои обязанности, но не получаете вовремя деньги — один месяц, второй, третий. Либо, получив зарплату, теряете большую ее часть вместе с кошельком. То есть вы делаете все так же, как и раньше, но привычная схема нарушена. Либо вы видите, что появилась тенденция: за что бы вы ни взялись, ничего не получается. Куда бы вы ни пошли, перед вами возникают сложности и препятствия.

Также, по словам Кажетты, признаком порчи может быть плохо самочувствие:

— Если вы постоянно чувствуете недомогание. Сколько бы вы не ходили по врачам, каждый из них видит разную причину недуга, но ни один не может поставить четкий диагноз. Кроме того, вы никак не можете выспаться, хотя никогда раньше таких проблем не испытывали.

Кроме того, по мнению эксперта, должно насторожить, если человек постоянно теряет ключи, забывает сотовый телефон или постоянно выходит из строя или падает и разбивается.

— Получается, что против вас направлены некие действия, но получается, что они дырявят вас в мелкую дырочку. Ваше энергетическое поле начинает быть похожим на дуршлаг. Что бы вы ни делали, все из рук вон плохо, — добавила Кажетта.

Она отметила, что все перечисленное можно отнести к так называемому бытовому сглазу.

— Это когда у человека в силу его личной энергетики достаточно сильной и негативной есть способность сделать вам больно даже тогда, когда со стороны это выглядит добрым жестом, например. То есть он делает вам комплимент, но этим наносит урон, и вы видите вот такие симптомы., — пояснила ясновидящая.

Но если речь идет о порче, то есть о технологически настроенном инструменте, направленном конкретно с целью нанести вред, то поначалу это проявляется в виде тех же симптомов, а затем обретает более серьезную форму, там уже появляются разные виды воздействия в зависимости от того, какие сферы хотели заблокировать, подчеркнула Кажетта.

— Например, если это касается вашего здоровья, то будут вполне конкретные диагнозы, скорее всего, вы получите пробоины в тех местах, где у вас уже были проблемы. Просто они будут раскручиваться, усугубляться. Людей с такой энергетической атакой практически нельзя вылечить обычными методами традиционной медицины. Обязательно нужно применить специальные энергетические техники, — предупредила эксперт.

Она также добавила, что если это касается финансовой сферы, то материальный канал человека будет сужен или полностью перекрыт.

— Либо будет нанесена порча имуществу, недвижимости. Если это связано с вашей работой и есть место завести вашим успехам на ней, то с большой долей вероятности вы уже не будете там работать, вас оттуда выдворят любым способом, — заключила Кажетта.