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Пограничники не пропустили Порошенко в Литву

Егор Провоторов
В мире
Пограничники не пропустили Порошенко в Литву
Фото: twitter/poroshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко совершил попытку выехать из страны для участия в Парламентской Ассамблее Североатлантического альянса (НАТО), однако пограничники не пропустили его в Литву, сообщила в пятницу, 27 мая, депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Она пояснила, что причин запрета на выезд из страны бывшему украинскому лидеру не объяснили. В субботу, 28 мая, политик должен был начать работу на ПА НАТО в Вильнюсе, а соответствующее распоряжение о командировке было подписано председателем украинского парламента Русланом Стефанчуком, пишет ТАСС.

По словам Геращенко, представители украинской погранслужбы не пропустили Порошенко, поскольку посчитали документ поддельным или постфактум отмененным.

Сперва украинские СМИ со ссылкой на неофициальный канал пограничной службы Украины в Telegram сообщили, что бывший украинский президент попытался пересечь польско-украинскую границу, чтобы сбежать в Варшаву. Однако впоследствии стало известно, что фото прохода границы политиком были неверно истолкованы.

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