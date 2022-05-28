Россиянам рассказали о способах экономии мобильного трафика

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Какие приложения обычно «съедают» мобильный трафик россиян и как его сэкономить, рассказал эксперт по телекоммуникациям, руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

Пользуясь соцсетями и мессенджерами для взаимодействия с друзьями, родственниками и коллегами, владелец мобильного устройства расходует сравнительно небольшие объемы оплаченного мобильного трафика, заметил специалист.

Также он подчеркнул, что просмотр новостей аналогично не слишком влияет на перерасход гигабайтов. Тот объем, который тратится при чтении материалов в Сети или при переписке, находится в рамках «статистической погрешности», считает Полевиков.

В интервью радио Sputnik эксперт выразил мнение, что рост расходов на мобильный трафик чаще всего связан с увеличением числа просмотренных видео со смартфона. В целях экономии он предложил обратить внимание на предлагаемые мобильными операторами тарифы. На данный момент, заметил специалист, они предполагают безлимитное подключение к желаемым платформам для просмотра видеоконтента.

Накануне стало известно, что мобильный оператор «МегаФон» увеличил скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая — в день начала ЕГЭ. Абоненты могут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50 процентов к обычной скорости мобильного интернета.