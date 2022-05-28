Стало известно о применении российским дроном «Охотник» управляемых ракет от Су-57

беспилотник

Отечественный тяжелый ударный беспилотник С-70Б «Охотник» в ходе испытаний выполнил стрельбу управляемыми ракетами по целям на земле. По информации источника РИА Новости, удары были нанесены боеприпасами, входящими в состав вооружения истребителя Су-57.

Собеседник информагентства отметил, что в ходе испытаний применялось несколько типов ракет класса «воздух-поверхность» с реальным поражением наземных мишеней.

Тесты выявили, что беспилотный аппарат способен эффективно поражать ракетами «малоразмерные замаскированные цели в различное время суток в любых погодных условиях». По данным источника, вся серия пусков была признана успешной.

В январе прошлого года сообщалось, что с первого экспериментального образца «Охотника» на летных испытаниях уже применялось другое неуправляемое вооружение. Тогда им были свободнопадающие авиабомбы, пишет РИА Новости.

В минувшую среду, 25 мая, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны с начала специальной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников «Байрактар», находящихся на вооружении ВСУ.