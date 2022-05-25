Российская ПВО уничтожила с начала спецоперации на Украине 90 «Байрактаров»

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной операции на Украине сбили в воздухе около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

— Начиная с 24 февраля средствами ПВО ВС России уничтожены около 90 ударных дронов «Байрактар» производства Турции. Это не считая уничтоженных в ангарах на земле высокоточными крылатыми ракетами, — рассказал он.

Источник отметил, что «Байрактары» являются простой целью для таких российских зенитных ракетных комплексов как «Панцирь-С» «Тор-М2» и «Бук-М3» из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и низкой маневренности.

Он добавил, что турецкие беспилотники имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс и за один заход могут атаковать лишь одну цель. Это также резко снижает их живучесть, потому что «на повторных заходах они сбиваются с вероятностью 100 процентов», передает агентство.

11 мая сообщалось, что авиация России за ночь поразила 93 украинских военных объекта. Кроме того, по словам генерала, подразделения ПВО сбили девять украинских беспилотников: четыре — в Харьковской области, три — в ЛНР, еще один — над островом Змеиный, а также «Байрактар-ТБ2» — возле в Николаевской области.