Зачем нужны фитолампы для рассады

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Лампы помогают рассаде расти тогда, когда ей не хватает солнечного света. При этом необязательно использовать специальные фитолампы — хватит обычных люминесцентных. Об этом «Вечерней Москве» рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

— Лампы применяют во время выращивания рассады для ее роста и развития. Но сейчас эта тема уже закрыта, сейчас уже длинный день. Когда в феврале световой день короткий, рассада вытягивается в темноте, особенно в домашних условиях при высокой температуре. Тогда все их и применяют: и фитолампы, и лампы дневного света, — рассказала собеседница «ВМ».

Она отметила, что для работы с растениями необязательно покупать специальную фитолампу — будет достаточно люминесцентной. Самая обычная лампа не нагревает растения, при этом позволяет им развиваться, пояснила специалист.

Пользоваться лампой необходимо правильно, подчеркнула Ганичкина.

— У меня люминесцентная лампа, она стоит горизонтально. Как только появляются всходы, я ставлю рассаду, от рассады лампа должна быть на расстоянии пяти сантиметров. Рассада растет все выше, лампу также нужно все время поднимать. Пока рассада не вырастет, рассада должна быть от макушки растения на расстоянии пяти сантиметров. Лампу только днем включают, обычно на 10–12 часов. Ночью все спят — и растения тоже спят, — объяснила агроном.

Включать лампу нужно сразу после того, как появляются всходы, пояснила специалист. Это позволит рассаде не вытягиваться, уточнила Ганичкина.

Эксперт обратила внимание, что со второй половины марта нет смысла применять лампу.

— Это необходимо только в феврале и половине марта. А затем уже будет удлиненный день, лампа не нужна. Тут нужно рассаду закалять, чтобы она не вытянулась, — заключила собеседница «ВМ».