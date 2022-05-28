Посол Антонов: РФ надеется на здравый смысл в вопросе поставок РСЗО на Украину

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российская сторона рассчитывает на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок дальнобойных ракетных вооружений из Штатов на Украину, заявил в субботу, 28 мая, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По информации американской прессы, администрация США намерена передать Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и M270 MLRS, оснащенные управляемыми ракетами M31 GMLRS.

Российский дипломат подчеркнул, что такие сведения нуждаются в тщательной проверке. Он напомнил, что официальных заявлений о принятии подобного решения на данный момент не было.

— Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг, — цитирует Антонова Telegram-канал российского посольства.

Отечественный посол заявил, что Москва по дипломатическим каналам много раз доводила до Вашингтона, что беспрецедентная накачка Киева вооружениями существенно повышает риски эскалации вооруженного конфликта на территории Украины.

Накануне сообщалось, что некоторые официальные лица в американской администрации выразили беспокойство тем, что предоставление Киеву РСЗО наибольшей дальности действия может привести к масштабной эскалации.