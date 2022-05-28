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Елена Ваенга опровергла домыслы о своей беременности

Егор Провоторов
Общество
Елена Ваенга опровергла домыслы о своей беременности
Елена Ваенга

Недавний фотокадр российской певицы Елены Ваенги в компании звезд популярного шоу «Однажды в России» Ольги Картунковой и Екатерины Моргуновой породил волну слухов вокруг «интересного положения» артистки.

Поклонники и журналисты, исходя из ракурса, с которого был сделан снимок, высказали предположения, что 45-летняя знаменитость беременна вторым ребенком. Однако в окружении Ваенги резко отреагировали на подобные слухи.

Как пишет МК со ссылкой на источник среди знакомых певицы, она очень огорчена столь неуместными умозаключениями и неверными выводами некоторых журналистов и задумывается над тем, чтобы подать в суд на издания, выпустившие материал о ее беременности.

В окружении артистки пояснили, что в момент снимка на Ваенге был корсет, поэтому могло показаться, что у нее округлен живот. Знакомые звезды также рассказали, что фото уже удалено из социальных сетей.

Накануне сообщалось, что наделавший много шума кадр был опубликован на странице Ольги Картунковой в одной из популярных социальных сетей.

Беременность опровержение Елена Ваенга
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