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«Приходи ко мне на могилку»: актриса Федосеева-Шукшина с упреком поздравила дочь с юбилеем

Георгий Соланович
Общество
«Приходи ко мне на могилку»: актриса Федосеева-Шукшина с упреком поздравила дочь с юбилеем
Фото: YouTube / НТВ

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в день 55-летия дочери Марии передала наследнице неоднозначное поздравление через журналистов.

В своем послании артистка напомнила, что дочь уже месяц не навещала родную мать и даже не позвонила ей — жительнице блокадного Ленинграда — в День Победы.

Кроме того, Федосеева-Шукшина огорчилась нынешними отношениями между Марией и второй дочерью актрисы — Ольгой. Артистка заявила, что из-за конфликта между сестрами у нее «сердце болит», а также высказала надежду, что вскоре ссора сойдет на нет.

В заключении Федосеева-Шукшина пожелала счастья и здоровья дочери и ее детям и посоветовала любить своих близких и научиться прощать их ошибки.

— Вспоминай иногда добрым словом. И молись за меня, пока я жива. А когда меня не станет, приходи ко мне на могилку, — написала актриса.

До этого Федосеева-Шукшина рассказала о своей последней встрече со старинным приятелем актером Леонидом Куравлевым на мероприятии в честь 75-летия Василия Шукшина, во время которой они рассорились.

Дети Лидия Федосеева-Шукшина Поздравления
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