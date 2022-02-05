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«Отругал очень сильно»: Федосеева-Шукшина рассказала, из-за чего поругалась с Куравлевым

Анастасия Колоскова

Общество
«Отругал очень сильно»: Федосеева-Шукшина рассказала, из-за чего поругалась с Куравлевым
Фото: youtube.com/НТВ

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своей последней встрече со старинным приятелем Леонидом Куравлевым на мероприятии в честь 75-летия Василия Шукшина, во время которой они рассорились.

По словам артистки, причиной скандала стало появление на торжестве ее избранника Бари Алибасова. Этот факт крайне возмутил Куравлева.

— Леня на меня налетел: «Ты с ума сошла вообще? Пригласить Алибасова сюда, в дом, где жил Шукшин». Отругал за это очень сильно, сказал, что не надо было такое делать, приглашать. Я сказала: «Я его не приглашала — он сам попросился», — цитирует артистку Пятый канал.

Эта встреча стала для друзей последней. Однако Федосеева-Шукшина выразила надежду, что Куравлев не стал держать на нее зла из-за произошедшего. Сама она призналась, что любила ушедшего актера и будет любить всегда.

До этого российский телеведущий Дмитрий Борисов отреагировал на ситуацию с похоронами артиста Леонида Куравлева. Ему показалось возмутительным, что на церемонию прощания с легендарным актером практически никто не пришел.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении. 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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