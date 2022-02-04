«Никого не позвали»: телеведущий Борисов резко высказался о похоронах Куравлева

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский телеведущий Дмитрий Борисов с возмущением отреагировал на ситуацию с похоронами артиста Леонида Куравлева. Ему показалось возмутительным, что на церемонию прощания с легендарным актером практически никто не пришел.

По словам Борисова, сперва ему говорили, что траурная процессия не состоится. Телеведущий подумал, что родственники решили провести церемонию в закрытом формате. Однако на деле оказалось все иначе.

— Нам говорят, что не будет прощания, что оно будет закрытым. Просто никого не позвали. Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека, — заявил он в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении. 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Позднее стало известно, как Куравлев провел последние дни своей жизни.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».