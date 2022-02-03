«На звонки не отвечали»: Сафронов объяснил, почему не пришел на похороны Куравлева

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Художник Никас Сафронов не смог посетить церемонию прощания с российским актером Леонидом Куравлевым.

По его словам, он не знал точную информацию о времени и месте мероприятия.

— Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации, — рассказал он в разговоре с «Собеседником».

Художник также пообещал, что обязательно посетит церковь и закажет по Куравлеву молебен, а также придет к нему на могилу.

Он добавил, что среди знакомых Куравлева есть много пожилых людей, которым не стоит посещать массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении. 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Позднее стало известно, как Куравлев провел последние дни своей жизни.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».