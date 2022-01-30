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Стали известно, как Леонид Куравлев провел последние дни своей жизни

Виктория Непомнищева

Общество
Стали известно, как Леонид Куравлев провел последние дни своей жизни
Фото: Youtube / Сегодня вечером

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. Источник ФАН рассказал, как он провел свои последние дни перед смертью.

По словам источника, состояние артиста продолжало ухудшаться, несмотря на лечение. Незадолго до смерти Куравлев находился без сознания.

— С воспалением в больнице справились, но организм уже не выдержал. Ему был присвоен статус паллиативного больного, и его перевезли в хоспис. Последние дни он был без сознания, — сообщил источник ФАН.

Позднее была названа возможная причина смерти Куравлева. По данным СМИ, артист умер из-за остановки сердца.

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

СМИ узнали, что 85-летний народный артист РСФСР в последнее время жил в доме престарелых.

21 января Куравлев был переведен из реанимационного отделения в хоспис. Уточняется, что 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние медики оценивали на уровне средней тяжести.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». О его биографии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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