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Книги времен ВОВ представили в Музее Победы

Георгий Соланович
Город
Книги времен ВОВ представили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более ста редких книг, изданных в 1941-1945 годах, представили на однодневной выставке Музея Победы 27 мая в рамках Общероссийского дня библиотек. Об этом сообщили в пресс-службе культурного заведения.

— В годы войны издательства не прекращали работу и, несмотря на нехватку бумаги, выпускались исторические, художественные книги, различные справочники. Многие из них были небольшого формата, такого, чтобы поместиться в кармане гимнастерки. Как, например, «Справочник партизана», издание, в котором учили обращаться с оружием, рукопашному бою, секретам маскировки и даже азам немецкого языка, — рассказала заведующая отделом «Библиотека» Музея Победы Елена Анохина.

Также среди раритетных книг — «Справочник командира инженерных войск», издание «Советская молодежь в Отечественной войне», книга карманного формата «Суворов. Искусство воевать» и другие экспонаты.

Всего в научной библиотеке Музея Победы хранится более семи тысяч книг и журналов, в том числе экземпляры, выпущенные в XIX – начале XX веков.

29 мая в филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии» (Г.О.Р.А.) пройдет бесплатная экскурсия для школьников, студентов и многодетных семей «Дорогами войны». Гостям расскажут об истории автомобилестроения в РФ и за рубежом в довоенное и военное время.

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