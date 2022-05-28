Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» поможет родителям влюбить ребенка в рыбное меню

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На фестивале «Рыбная неделя в Москве» родителям расскажут, как сделать так, чтобы ребенок полюбил рыбные блюда и ел их с удовольствием. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

29 мая в 13:00 на площадке фестиваля «Рыбная неделя в Москве» на Тверской площади пройдет кулинарный мастер-класс для родителей и детей. Его проведет Виктория Разницина — ведущая социального реалити «Заступницы» на телеканале «ЧЕ!».

— Все родители знают, что рыба богата минералами и витаминами, которые участвуют в развитии костей у ребенка. Важно включать в детский рацион такие блюда, однако сделать это далеко непросто — я мама четверых детей, двое из которых приемные, поверьте, я сталкивалась с этой проблемой постоянно. После долгих поисков, проб и ошибок я нашла идеальный рецепт, который нравится всей семье без исключений,— отметила Разницина.

Именно этим рецептом хочет поделиться телеведущая в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве».

Фестиваль «Рыбная неделя в Москве» пройдет с 27 мая по 5 июня. Столичные магазины также порадуют гостей скидками на рыбу и морепродукты и предложат разные дегустационные программы.